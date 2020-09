Tijdens een grondige controle bij een fruitteler in Borgloon zijn dinsdagavond zware overtredingen vastgesteld. Seizoensarbeiders sliepen in een kleine woonwagen en ze waren niet ingeschreven. De buitenlandse plukkers kregen meteen een ander en beter onderkomen.

De controle ging uit van de stad, na signalen over ondermaatse huisvesting. “De fruitteler is meermaals aangemaand om de seizoensarbeiders aan te geven en om zich in regel te stellen. Plukkers werden ...