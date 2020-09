Twee scholen starten schooljaar met nieuwe naam

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - Twee van de vijf basisscholen in Nieuwerwerken starten het schooljaar met een nieuwe naam en een nieuw logo. Vrije basisschool Kozen gaat voortaan als 'Het Kozijntje’ door het leven, Vrije Basisschool Wijer heet nu ‘De Wijzer’.

De kleuter- en lagere school van Kozen en Wijer vormen één school met twee vestigingen. “Dat blijft ook zo na de naamswijziging” zegt Brigitte Vandenhoudt namens het schoolbestuur. “Maar beide scholen hadden al langer behoefte aan een eigen naam. Toegegeven, het is voor een kind veel leuker om te zeggen dat je naar school gaat in De Wijzer dan naar VBS Kozen-Wijer. Maar onze motivatie ging verder dan enkel een leuke naam. Net zoals ieder kind in eenzelfde gezin heeft ook elke vestiging van onze school haar eigen unieke aanpak. Met een nieuwe naam en een logo vol betekenissen willen we de identiteit van onze beide vestigingen versterken. Met onze nieuwe en dynamische look voelen we ons nu helemaal klaar voor een mooie toekomst.”

“Op beide vestigingen hebben we vorig schooljaar onze kinderen en leerkrachtenteams aangemoedigd om voorstellen te doen”, zo licht Marleen Mortelmans, de directrice in Kozen, toe. “Uiteindelijk is zo Het Kozijntje uit de bus gekomen. Dat staat voor Ko-zijn, voor samenhorigheid. Er zit ook een knipoog in naar Kozen, want de school bestaat hier al sinds 1902. In het logo zie je ook een raamkozijn. Dat verwijst naar het allerhoogste dakraam van ons schoolgebouw” zo besluit Marleen Mortelmans.

Ook in Wijer was de nieuwe naam al meer dan een jaar aan het borrelen. En ook daar legt de nieuwe naam een link met de deelgemeente Wijer. “Bij ons is het ‘De Wijzer’ geworden”, zegt directrice Sonja Remels. “Wijzers helpen in het dagelijks leven om de weg te vinden maar ook om aandacht te vestigen, je blik te richten op dingen waar je misschien aan voorbijgaat. Bij ons helpen we kinderen om hun richting te vinden in het leven en de eigen interesses en talenten van het kind zijn voor ons hierbij richtinggevend”, zo legt de directeur uit. Beide scholen lanceerden op 1 september ook hun nieuwe website. De kinderen werden op de eerste schooldag creatief uitgedaagd om met alle logo-elementjes een nieuwe affiche voor de school te ontwerpen.