Perenaar is 25.000 euro kwijt nadat duo zijn bankkaart steelt in fitnessclub

Peer -

Een Perenaar is 25.000 euro kwijtgespeeld nadat twee jonge twintigers zijn bankkaart stalen in een fitnessclub. De daders uit Brussel en Ninove zagen hoe de man op de locker in de kleedkamer een cijfercode intikte. Daarop gingen ze aan de haal met zijn bankkaart en tikten op goed geluk dezelfde code in aan de bankautomaat. Met succes.