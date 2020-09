Truiens familiebedrijf bestaat 110 jaar: “Water is de olie van de 21ste eeuw”

Sint-Truiden -

“Het wordt hoog tijd dat we het belang van waterbeheer onder ogen zien, want water is de olie van de 21ste eeuw.” Dat zegt Luc Vandebeek, directeur van Ecobeton Water Technologies. Het Truiense familiebedrijf, gespecialiseerd in oplossingen voor het hergebruik van regenwater, bestaat 110 jaar. Hij hoopt dat particulieren, bedrijven en overheden, kortom iedereen, het belang inziet van slim met water om te gaan. Enkel door innovatieve toepassingen kunnen we volgens hem de uitdagingen aan die de klimaatsverandering ons voor de voeten heeft geworpen.