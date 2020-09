Centrum Beringen ligt volledig open voor ingrijpende werken

Beringen -

Ingrijpende werken verlammen het centrum van Beringen, dat er opgebroken bijligt en moeilijk bereikbaar is. Handelszaken zijn gesloten of tijdelijk verhuisd. Andere handelaars proberen er het beste van te maken. De werken waren al jaren aangekondigd. Ook het legendarische rode plein - de markt van Beringen - wordt heraangelegd. Die werken starten in januari. Dan moet het ergste leed geleden zijn en het centrum van Beringen er strak uitzien en een nieuwe boost krijgen. Even doorbijten dus.