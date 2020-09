Spar-overvaller bedreigt uitbater, maar excuseert zich tijdens vlucht: 18 maanden cel

Sint-Truiden -

Twee Truienaars zijn woensdag in Hasselt veroordeeld voor een overval op de Spar in Velm. Een dader bedreigde uitbater Tim Schreurs met een mes en excuseerde zich tijdens zijn vlucht. “Excusez-moi et merci.” De politie wist de daders na een oproep in het VTM-programma Faroek te klissen.