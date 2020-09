Een zwemmer werd afgelopen weekend aangevallen door een verpleegsterhaai in Jensen Beach, Florida. De man was naar verluidt in het water aan het spelen toen de haai zich plots vastbeet in zijn arm. De haai weigerde los te laten en de man moest - met het beest aan zich vast - naar het droge voor verzorging. De hulpdiensten konden de man na 45 minuten van de haai verlossen.