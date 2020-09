Dobberen naar andere eilanden en hartvormige rotsen: tips voor wie de Algarve wil verkennen

De Portugese Algarve heeft voor elk wat wils: zon, zee, bergen, strand en idyllische dorpen. Op amper 3 uur vliegen ben je in Faro, de ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wij namen een kijkje en zetten alvast onze favoriete activiteiten en steden op een rijtje.

Tavira

Op een kilometer of dertig van de luchthaven van Faro, vind je Tavira. Een charmant dorp in het oosten van de Portugese Algarve waar de tijd bleef stilstaan. Het dorp, officieel een stad maar alles voelt zo klein en knus aan dat het eerder op een dorp lijkt, wordt ook wel eens vergeleken met het Italiaanse Venetië: er is water en er zijn lieflijke bruggen. Nog iets waar Tavira geen tekort aan heeft? Kerktorens. Wandel via de geplaveide steegjes naar omhoog en je komt bij het kasteel: of wat er nog van overblijft. Ondanks dat enkel de vestigingsmuren nog overeind staan, is deze plaats zeker een bezoekje waard: je hebt er een prachtig zicht over de stad.

Foto: LLA

Praia Da Marinha

De Algarve telt meer dan één prachtig strand maar als we er toch eentje moeten uitkiezen, dan kiezen we het beste van twee werelden: Praia Da Marinha, dat in de buurt ligt van Lagoa en dichtbij de grot van Benagil. Het strand is niet bijzonder groot maar wel erg populair. Daar zitten de mooie rotsformaties en kliffen ongetwijfeld voor iets tussen. Loop langs de hoge kliffen en geniet van verschillende uitzichtpunten. Als je erin slaagt om de goeie hoek te vinden, zie je zelfs een hartje in de rotsen.

Het enige nadeel? Om nog meer drukte te vermijden, sluit de politie de wegen naar het strand af voor auto’s. De anderhalve kilometer wandelen en terug krijg je er dus gratis bij.

Foto: LLA

Eilandhoppen

Vertrek vanuit Olhao met een huurbootje om de omliggende eilandjes te verkennen. En boten en mogelijkheden zijn er genoeg. Huur een bootje voor zes of acht personen en bepaal samen met de kapitein van dienst de route en hoelang je precies wil doorbrengen op de eilanden. Geniet van een cocktail of neem een stevige duik in de buurt van een afgelegen strand: hou wel rekening met een sterke stroming en hier en daar een school vissen.

Foto: LLA

Faro

Misschien wel de bekendste stad van de Algarve. Niet alleen kan je poseren met de rode letters van de stad, ook kan je voor enkele euro’s de stad verkennen per trein. Boemel langs de smalle paadjes en melkwitte huisjes en laat je om elke hoek van de straat verrassen door charmante en karaktervolle gebouwen. Verken je de stad liever te voet? Sla dan vanaf de winkelstraten willekeurig enkele steegjes in en bezoek Capela Dos Ossos: een ossuarium dat behoort tot de Karmelietenkerk Nossa Senhora do Carmo uit de achttiende eeuw. De kapel is bijna volledig opgebouwd met de beenderen en schedels van meer dan 1.000 Karmelieten broeders.