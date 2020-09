ROYALS. Zweedse koning eindelijk opnieuw thuis, buren Meghan en Harry zijn het beu

Een verjaardag, opnieuw naar school en eindelijk weer thuis: een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Na maanden van isolatie zijn de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia opnieuw thuis in Stockholm. Door de coronacrisis verbleef het paar de afgelopen maanden in Stenhammar Slott in Solliden op het eiland Öland. Om contact te houden met de regering en de bevolking werd er regelmatig gebeld en gechat via videogesprekken.

Het is de bedoeling dat het koninklijke paar in de herfst hun taken opnieuw zal opnemen. Omwille van hun hoge leeftijd, Carl Gustaf is 74 en zijn vrouw 76, zullen bepaalde opdrachten uitbesteed worden aan de andere leden van de koninklijke familie.

In België en heel wat buurlanden was het op 1 september tijd om opnieuw naar school te gaan. En dat geldt ook voor de kinderen van koning Filip en koningin Mathilde. Het vorstenpaar bracht prinses Eléonore naar het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, waar ze in het eerste middelbaar start. De drie andere kinderen van het vorstenpaar vatten eerder het nieuwe schooljaar aan.

De scholen mogen dan alweer open zijn, op bezoek gaan in andere landen is nog altijd een heikel punt. Zo hebben de Deense kroonprins en kroonprinses besloten om hun bezoek aan Nederland voorlopig nog even uit te stellen. Spelbreker is uiteraard de coronacrisis. De bedoeling was dat Frederik en Mary zouden deel uitmaken van een handelsdelegatie maar dat idee wordt nu vervangen door een videoconferentie.

Wie wel voordelen zag in de coronacrisis was de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Harry vertelde tijdens een Zoom-gesprek met Rugby Football League dat hij veel tijd doorbrengt met zijn zoon en dan vooral in hun tuin in het Amerikaanse Montecito.

Wie daar minder blij mee is, zijn de nieuwe buren van het koppel. Ondanks het feit dat de prins en zijn gezin de afgelopen tijd amper buiten kwamen, liggen er overal en altijd paparazzi op de loer. “Er vliegen elke dag wel vier helikopters over onze huizen”, melden buurtbewoners aan entertainmentwebsite TMZ. “We zijn hier wel wat drukte gewoon maar het loopt de spuigaten uit. Zelfs in het winkelcentrum zijn we niet meer veilig voor camera’s en breedbeeldlenzen.”

Prins Harry plant samen met zijn vrouw Meghan Markle bloemen in een schooltje in Los Angeles. Foto: via REUTERS

Afsluiten doen we dan weer met een mooie gezinsfoto van de Jordaanse koningin Rania. Afgelopen week werd ze vijftig jaar en om iedereen te bedanken voor de vele wensen, deelde de Jordaanse koningin een foto van haar gezin. “Niets beter dan een dag doorbrengen met de mensen die je graag ziet. Bedankt voor alle lieve wensen.”