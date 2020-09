OPROEP. ‘God’ of ‘SEX 069’: ken jij iemand met een gepersonaliseerde nummerplaat?

Wie veel rondrijdt, is ongetwijfeld al eens voorbijgestoken door een ‘God’, ‘Sex 069’ of ‘Powerful’. Sinds 2014 kan je namelijk de trotse eigenaar worden van een gepersonaliseerde nummerplaat. Zo’n 1.000 euro kost het om rond te karren met je eigen bescheiden roepnaam, totemdier of alias op je kenteken. En dat is populair. Ondertussen zoeven er meer dan 40.000 over ons wegdek. Daarom start vanaf morgen op VTM 2 de nieuwe realityreeks ‘Vanity Plates’. Daarin gaan ze op zoek naar de mens achter de plaat. Jawel, wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze?