Opmerkelijke stijging in Luik, “goed voor 39 nieuwe besmettingen per dag”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De coronacijfers in ons land blijven dalen, met 12% in vergelijking met de week daarvoor. Vooral in Luik valt nu een stijging te noteren, van 31%. “Goed voor 39 nieuwe besmettingen in de provincie per dag”, gaf Steven Van Gucht mee. In Limburg daalt het aantal nieuwe besmettingen.

“De situatie is relatief weinig veranderd in vergelijking met maandag”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. “De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 438 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling van twaalf procent.”

“Op regionaal niveau zien we vooral een daling in Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de afgelopen week gemiddeld 112 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, een daling van vijftien procent in vergelijking met week ervoor. In Antwerpen waren dat er 84, een daling van 21 procent.”

Tips voor leerlingen en ouders

“De eerste schooldag is altijd spannend, maar nu was helemaal het geval”, aldus interfederaal woordvoerder Yves Stevens. “Gisteren was namelijk al een grote test, nadat er de afgelopen weken door schooldirecties en leerkrachten al veel voorzorgsmaatregelen werden genomen om de terugkeer veilig te laten verlopen. Het is verheugend om te zien dat dat goed is verlopen. Maar ook de leerlingen zelf zullen hun gedrag moeten aanpassen. In het secundair onderwijs moeten alle leerlingen bijvoorbeeld steeds een mondmasker dragen. We beseffen dat dat niet leuk is, maar we zijn ervan overtuigd dat dat snel een gezonde gewoonte zal worden. Op voorwaarde dat zowel mond als neus bedekt zijn! Want we zien nu in het straatbeeld te vaak dat enkel de mond of enkel de neus bedekt is. Of dat het masker ergens hangt te bengelen. Dan heeft het natuurlijk geen enkel effect.”

Nieuw zorgenkindje?

“In de andere provincies zien we ook dalingen, behalve in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Vooral in Luik is er een opmerkelijke stijging van 31%, al valt het in absolute cijfers wel mee, met gemiddeld 39 nieuwe besmettingen per dag”, aldus Van Gucht.

“Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld zestien per dag, de week ervoor waren het er nog 22. De afgelopen zeven dagen vielen er gemiddeld vier overlijdens te betreuren, een week ervoor waren dat er zeven.

Evolutie van het aantal besmettingen.

Evolutie van het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal patiënten op Intensieve zorgen.