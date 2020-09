Prins William onder vuur door jachtpartijtje met zoon George (7)

De Britse prins William is in het oog van een storm terechtgekomen nadat hij samen met zijn zoon George (7) op eenden ging jagen. Heel wat dierenrechtenorganisaties vinden het niet kunnen dat de hertog van Cambridge zijn zoon blootstelt aan ‘het vrijblijvend vermoorden van dieren’.

Nietsvermoedend nam prins William zijn zevenjarige zoon mee op een jachtuitje tijdens hun gezinsvakantie in Schotland. Samen met zijn vader keek George toe hoe andere edellieden vogels neerschoten. En dat was niet de eerste keer. Eerder was de prins ook al getuige van andere jachtpartijen.

Trauma’s

Een foto uit de oude doos: prins William tijdens de jacht in 1999 Foto: AP

Ongehoord volgens verschillende dierenrechtenorganisaties. “Een kind dat zoiets ziet, kan een trauma oplopen”, zegt organisatie PETA. “Ook kan het hem ongevoelig maken voor het lijden van dieren.” De organisatie begrijpt niet dat ‘dieren neerschieten aanzien wordt als een edele sport’. “Deze vogels vallen niemand lastig, het valt dan ook niet te begrijpen waarom je zo’n prachtige dieren zou afschieten.”

De organisatie maakt zich ook zorgen over de kleine prins. “Er is een duidelijke link tussen hoe je dieren tijdens je kindertijd behandelt en hoe je er later mee omgaat: dit kan bepalend zijn voor het gedrag van de jonge prins om van de nachtmerries nog maar te zwijgen.” PETA vraagt zijn ouders, William en Kate, dan ook om te benadrukken dat elk levend wezen met respect behandeld moet worden.

William en Kate brachten samen met hun kinderen enkele dagen vakantie door in Schotland. Ze brachten er onder meer een bezoekje aan koningin Elizabeth II.