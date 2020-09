Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat leden die onder leiding van Reuzegommers stonden extra begeleiden

Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat groepen die in het verleden onder leiding stonden van leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom extra ondersteuning geven. Dat meldt VRT NWS. Bij een doop van die studentenclub kwam eind 2018 student Sanda Dia om het leven. “Het vernederen, bang of belachelijk maken van kinderen en jongeren hoort er niet bij, niet binnen of buiten een jeugdbeweging,” aldus woordvoerder Jan Van Reusel.