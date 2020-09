Brad Pitt en Angelina Jolie brengen rosé champagne uit

Brad Pitt en Angelina Jolie mogen dan al enige tijd gescheiden leven, toch draaien hun gezamenlijke projecten nog steeds op volle toeren. Hun wijnmerk Miraval bijvoorbeeld, want de acteur kondigde aan dat ze binnenkort met een nieuwe champagne op de proppen komen.

In een interview met het Amerikaanse People sprak Brad Pitt over de lancering van hun nieuwste project: een rosé champagne genaamd Fleur de Miraval. “Champagne wordt altijd geassocieerd met luxe en festiviteiten”, zegt Pitt. “Maar rosé champagne is nog relatief onbekend en daarom wilden we een kenmerkende rosé variant creëren. We hebben heel veel aandacht besteed aan de juiste kleur.”

Het wijndomein Foto: AFP

De gloednieuwe bubbels worden geproduceerd in het noordoosten van de Champagnestreek in Frankijk en worden geclassificeerd als een authentieke champagne. De bubbels zullen verpakt worden in een fijne zwarte fles met roze details. “Ik ben erg trots op het resultaat”, zegt Pitt. “Ik ben echt verliefd op het landgoed in de Provence en ik wil blijven investeren in kwaliteit.”

De champagne zal op 15 oktober op de markt gebracht worden. Pittig detail: voor een fles betaal je 390 dollar (of 328 euro).