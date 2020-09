VS stappen niet mee in wereldwijd initiatief voor vaccin

De Amerikaanse regering zal niet mee instappen in Covax, een internationaal initiatief dat de ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins tegen COVID-19 stimuleert. De VS laten zich niet beperken door multilaterale projecten die beïnvloed zijn door “de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie en China”, klinkt het in een verklaring van het Witte Huis.

De WHO had in augustus al haar lidstaten uitgenodigd om in te stappen in Covax (Covid-19 Vaccine Global Access). Zo wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden ...