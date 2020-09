Controles aan schol in Bilzen, Hoeselt en Riemst

Bilzen / Riemst / Hoeselt -

Op de eerste schooldag heeft de politie controles gehouden aan de scholen in Riemst, Bilzen en Hoeselt. Drie bestuurders die fout parkeerden kregen een boete. Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs had twee kinderen in de auto en geen begeleider. Die werd beboet. Een bestuurder reed onder invloed van alcohol en cocaïne. Een Nederlandse tractor met aanhangwagen en geladen met aardappel was te zwaar geladen. Hij moest de lading afladen op het veld en een boete van 400 euro betalen. Een vrachtwagen met een gebrekkige ladingzekering moest 1.000 euro boete betalen.