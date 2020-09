Joe Exotic lanceert eigen onderbroekenlijn

Joseph Allen Schreibvogel, beter bekend onder zijn artiestennaam Joe Exotic’, lanceert binnenkort zijn eigen onderbroekenlijn. De Tiger King’-realityster doet dat op 57-jarige leeftijd vanuit de gevangenis, waar hij een celstraf uitzit voor dierenmishandeling en het beramen van een huurmoord.

De ondergoedlijn is onderdeel van zijn REVENGE-collectie en zal bestaan uit verschillende modellen. Centraal staat de tijgerprint. Zo heb je er eentje met een kleurrijke oranje print of een mix van het patroon met babyblauw. Ook het hoofd van Joe duikt op in de collectie.

Het ondergoed zal vanaf 7 september online te koop zijn. Die datum is niet toevallig gekozen, het is dan precies twee jaar geleden dat Joe Exotic gearresteerd werd. De man zit een celstraf uit van maar liefst 22 jaar.

LEES OOK. Een sekssekte in de zoo, verbrande alligators en een absurde videoclip over een vermiste: het verhaal van Joe Exotic is zo gek dat het wel waar moet zijn