Nike lanceert zwangerschapscollectie

Nike lanceert binnenkort zijn allereerste zwangerschapscollectie. Met ‘Nike (M)’ wil de Amerikaanse fabrikant van sportkleding benadrukken dat ze er zijn voor alle atleten, ook zwangere vrouwen.

De collectie zal aanvankelijk bestaan uit vier kledingstukken: een sportbh, trui, een topje en een legging. “We hebben drie jaar aan de collectie gewerkt”, zegt Nike in een persbericht aan Fashion United. “We hebben meer dan zeventig verschillende materialen getest. Uiteindelijk zijn er slechts negen van overgebleven.” Tijdens het onderzoek maakte Nike ook gebruik van 150.000 lichaamsscans en werd een beroep gedaan op de ervaring van dertig atleten, die recent zwanger waren.

“Hoe vaker we spraken met de kersverse moeders, hoe meer we leerden”, zegt Carmen Zolman, Nike senior ontwerpdirecteur voor kleding innovatie. “We veranderden de ontwerpen continu. We hebben deze kans aangegrepen om een collectie te ontwikkelen, die de relatie tussen zwangere vrouwen en sport benadrukt en ondersteunt.”

De capsulecollectie Nike (M) is vanaf 17 september beschikbaar op de website van Nike.