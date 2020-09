’t Brugske organiseerde eigen versie van Buitenbeenpop

Leopoldsburg -

Ook in het dagcentrum ’t Brugske dat een zinvolle dagbesteding biedt aan personen met een handicap staat de laatste vrijdag van augustus steevast aangevinkt met een uitstap naar Buitenbeenpop. Door Covid 19 werd het dit jaar binnenhuisversie en met creatieve hulp van de begeleiders werd dan maar een eigen feestje gebouwd in de centrale ontspanningsruimte. Vanop een groot projectiescherm werden de optredens in het plaatselijke CC live gestreamd en met de exotische taferelen op de achtergrond lukte het hen in bubbelkring om toch te genieten van deze speciale BBP-editie.