Eén sublieme set volstaat niet voor Kim Clijsters op US Open

Ondanks een voortreffelijke eerste set, waarin ze domineerde als vanouds, kon Kim Clijsters tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 29) ook haar derde WTA-duel van de Kimback niet winnen. Tot 5-5 in de tweede set bleef ze voluit in de wedstrijd, maar vanaf dan nam de 12 jaar jongere Russin over: 6-3, 7-5, 1-6. Voor het eerst sinds Roland-Garros 2000 struikelt Clijsters in de eerste ronde van een major.