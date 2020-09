Horizon start de repetities voor ‘In de sacoche’

Opglabbeek

Oudsbergen - Toneelgezelschap Horizon bestaat sinds 1 september exact 40 jaar. Het gezelschap werd boven de doopvont gehouden door een kleine groep toneelvrienden waarvan enkele tenoren vandaag nog actief zijn. Zo’n jubileum geeft alle reden tot vieren. Helaas heeft corona de wereld in zijn greep en kon de jaarlijkse ledenvergadering niet doorgaan. Daar zou deze verjaardag in de spots gekomen zijn. Het applaus klinkt nu heel stil.

Van de andere kant mag Toneelgezelschap Horizon tevreden terugblikken op het vorige seizoen. Nog nét vóór de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, brachten de acteurs vier keer en telkens voor een goed gevulde zaal ‘De kus van een Rus’ op de planken. Het applaus daarvoor was uitgestorven toen “Blijf in uw kot!” geroepen werd.

Wat het volgende toneelseizoen gaat brengen, weet eigenlijk niemand. Toch heeft het bestuur van de vereniging geoordeeld om de nieuwe productie te lanceren. De keuze viel deze keer op een oude getrouwe auteur: van Pol Anrys komt een vierde stuk aan de beurt ‘In de sacoche’.

De spelers zijn gemotiveerd en willen coronaproof aan de repetities beginnen op 15 september. Uiteraard hoopt iedereen dat corona voldoende in bedwang blijft om opvoeringen mogelijk te maken tijdens de laatste twee weekends van februari 2021 (20, 21, 27, 28 februari). Toch is er een noodscenario waarbij pas een jaar later gespeeld wordt. Het is nu nog veel te vroeg om daarop vooruit te lopen.

De regie is in handen van Pascal Janssen, die gloednieuw is voor Horizon, maar die zijn sporen verdiend heeft bij gezelschappen in naburige gemeentes.

Kaarten kunnen al besteld worden bij Jenne Geerkens (089/81.24.11). Het tweede verkooppunt en de website worden over enkele weken geactiveerd voor tickets. Uiteraard mag iedereen erop rekenen dat een aangekochte kaart zéker kan gebruikt worden met dien verstande dat alles op alles wordt gezet om de veiligheid te garanderen volgens de maatregelen van het moment van opvoering.

www.horizonopglabbeek.be