Leerlingen VBS De Bron sluiten eerste schooldag af met pluim op hun hoed

Wellen - De eerste schooldag kwam iedereen van VBS De Bron Wellen, van kleuter tot leerkracht, met een hoed, pet, helm... op naar school.

Het nieuwe jaarthema is 'Dat doe je goed! Een pluim op je hoed!' Zo willen we de leerlingen stimuleren om elkaar eens een pluim, een compliment te geven en ook de nadruk leggen op dat iedereen zichzelf kan zijn en dat dat goed is.

Op het einde van de dag kwamen we allemaal samen om nog per graad een liedje te zingen of te dansen en ging iedereen met een welverdiende pluim naar huis!

We zijn het jaar kleurrijk gestart en fier op onze leerlingen en school! Wat doen ze dat goed!