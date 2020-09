Willy rijdt eigen Ronde van Frankrijk voor Muco-patiënten

Wellen - Willy Ketelslagers fietst van Wellen naar Bordeaux in Frankrijk voor het goede doel

Gisteren vertrok hij, zestiger Willy Ketelslagers voor een fietstocht van 1.000 km, die hij wil afleggen in 10 dagen. Gesteund door enthousiaste supporters, om geld in te zamelen voor de Muco-patiënten, waarvan zijn achterneef er één is. Dat drijft hem, maar ook de legendarische fietstocht van zijn grootvader zaliger in WOI naar Zuid-Frankrijk.

Toen vorig jaar bleek dat Willy voor zijn gezondheid én zijn 'lijn' wel wat fysieke inspanning mocht leveren, nam hij de uitdaging aan om als eerbetoon aan zijn opa en tegelijk als steun voor Muco-patiënten, van Wellen naar Bordeaux te fietsen. Door weer en wind, bergop, bergaf...

Wil je hem ook steunen, stort dan je bijdrage via https://fietsenvanwellennaarbordeaux.be/project/24754

Willy is je dankbaar en fietst eens zo hard door...