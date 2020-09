Geen Sinterklaasshow in Casino van Beringen

Beringen - Het stadsbestuur van Beringen slaat de traditionele Sinterklaasshow een jaartje over. Elk jaar komen de Sint en zijn helpers tijdens het eerste weekend van december naar het Casino om groot en klein te trakteren op een fantastisch spektakel. Helaas gooit het coronavirus ook hier roet in het eten.

Schepen van jeugd Jessie De Weyer legt uit: “De gezondheid en de veiligheid van onze inwoners primeren uiteraard, daarom hebben we in samenspraak met de organiserende vrijwilligers beslist om dit jaar geen grote show op te zetten. De Sint en zijn pieten zijn het hier natuurlijk mee eens en beloven om er volgend jaar weer te staan! De goedheiligman heeft ons trouwens in hoogsteigen persoon bevestigd dat alle brave kindjes ook dit jaar een cadeau krijgen. De huizen van de kindjes bezoeken en cadeautjes brengen, kan namelijk vanop een veilige afstand en zonder een grote volkstoeloop. Hier zal het coronavirus niets aan veranderen!”

De moeilijke beslissing is ingegeven door de heropflakkering van het virus en de stijging van het aantal besmettingen in Beringen deze zomer. “Als we nu met ons allen onze verantwoordelijkheid nemen, zal dit op termijn ongetwijfeld lonen! Dat doen onze inwoners trouwens al zeer goed en ik ben ze dan ook dankbaar”, besluit de schepen.