Harry Everts: vier wereldtitels. Stefan Everts: tien wereldtitels. En nu is Liam Everts (16), kleinzoon en zoon van, op titeljacht. Dit weekend verdedigt de Lummenaar in Faenza - waar er drie races in acht dagen tijd op het programma staan - zijn leidersplaats in het EK 125cc. Faenza, het circuit waar papa Stefan (47) in 1989 zijn WK-debuut maakte.