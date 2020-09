‘I Like To Move It’-zanger Erick Morillo (49) overleden

Erick Morillo is op 49-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat meldt muziekwebsite TMZ. De Amerikaanse dj en producer scoorde een wereldhit met het nummer ‘I like to move it’. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Het lichaam van Morillo zou dinsdagochtend gevonden zijn in zijn eigen woning, een huis in Miami Beach. Waaraan de dj overleed, is nog niet duidelijk. Wel zou het volgens TMZ om een onverwachte dood gaan, de dj leed zover bekend niet aan een ziekte.

De Amerikaan werd wereldberoemd met ‘I like to move it’, het nummer dat hij onder het pseudoniem Reel 2 Real uitbracht. Hij maakte ook nog nummers met artiesten als Boy George en Alexandra Burke.

Morillo kwam een aantal weken geleden nog in opspraak toen bekendraakte dat hij werd aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een fan zou naar eigen zeggen eind vorig jaar misbruikt zijn door de dj toen ze meeging naar zijn huis. Zijn DNA werd effectief op het slachtoffer gevonden, maar hij ontkende de verkrachting.