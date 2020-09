VRT-correspondent Björn Soenens is verwijten beu: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

“Ik wil u even meenemen achter de schermen van mijn vak”, zo begint een lang bericht op Facebook dat VRT-correspondent in de VS Björn Soenens heeft gepost. Het is een beetje een noodkreet als reactie tegen de stortvloed aan haatberichten die hij krijgt. “Je bent een Trumphater, een marxist, een stalinist, een linkse klootzak..., krijg ik al vier jaar te horen. Ik wil dat dit stopt”, zegt hij.

Door in zijn pen te kruipen probeert hij alles wat van zich af te schrijven en verdedigt hij zich tegen zijn criticasters. “Ik werk al bijna 29 jaar bij VRT NWS. Maar wat ik de laatste jaren zie en hoor heb ik eerder in mijn lange loopbaan nooit meegemaakt. De haat en het ongenoegen bezwaren me, het doet pijn het te ervaren”, zo luidt het. Soenens kreeg intussen al massa’s steunbetuigingen.

Het begon allemaal toen Trump aan de macht kwam en hij Amerikacorrespondent werd. “Je liegt er op los, kreeg ik van Vlaamse Trumpfans toegeslingerd. Waarom worden ze boos als ik zeg dat Trump liegt? Iemand zei me: ‘Trump heeft de schulden van Obama ongedaan gemaakt. Dat vertel je niet hé, linkse rakker!’ Kijk, ik baseer me op feiten. Het klopte niet. Als Trump beweert dat de muur met Mexico bijna af is in zijn aanvaardingstoespraak van 27 augustus in de tuin van het Witte Huis, dan moet ik helaas zeggen dat dat gelogen is. Er is amper 10 kilometer nieuwe muur gebouwd onder Trump, ondanks de retoriek. Feiten, ze doen ertoe.”

De waarheid is mijn maatstaf, hoe pijnlijk die ook is, voor wie dan ook, gaat de VRT-journalist verder in zijn lang betoog waarin hij vertelt dat het al lang niet meer enkel over journalistiek gaat.

“Je bent een echte Amerikahater, en het wordt tijd dat je luxeleventje in Amerika met ons belastinggeld eindigt, mailen sommigen mij. Maar ik leid geen luxeleventje. Ik woon in een bescheiden flat met mijn vrouw, er is zelfs geen geld voor een kantoor. Ik werk vooral hard, net omdat ik het een grote morele verantwoordelijkheid vind om te werken met belastinggeld van u allen. Daarom maak ik gemiddeld veertig tot vijftig bijdrages voor radio en tv en online per maand. Ik ben geen luie correspondent”, verdedigt hij zich.

Soenens heeft het lang over zich laten gaan. Maar de laatste tijd werd het te gortig. Vandaar zijn reactie nu.

“Voor alle zenders van haatberichten”, zo besluit hij, “denk gerust wat dieper na, lees wat meer, en vertrouw wat meer op uw correspondent. Niet vanuit een blind geloof, maar vanuit een basisvertrouwen in oprecht vakmanschap. Ik beloof in mijn werk de grootst mogelijke nuance, de breedste context, en onweerlegbare feiten.”