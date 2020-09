Scenaristen over flashforward in ‘Thuis’: “Niet gebruikelijk in soaps, maar slimme zet”

Heel wat kijkers van Thuis konden maandagavond even niet meer volgen. De cliffhanger uit de seizoensfinale in april kreeg bij de start van het nieuwe seizoen geen vervolg. En dat leidde tot heel wat verwarring en frustratie. “Wat ‘Thuis’ daar heeft gedaan, is ongebruikelijk voor een soap”, zeggen scenaristen. “Ook al mag je je kijker niet onderschatten.”