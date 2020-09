Basisschool in Stokrooie krijgt mooiste speelplaats van Vlaanderen cadeau

Hasselt -

Dubbel feest in de katholieke bassischool in Stokrooie. Niet alleen omdat het schooljaar voor de zowat 100 kleuters en lagere school leerlingen weer startte, maar ook omdat ze meteen op een nagelnieuwe speelplaats konden ravotten. “Een speelplaats 2.0. We zijn fier”, glundert waarnemend directeur Els Dammekens.