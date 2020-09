US OPEN. Dominic Thiem moet maar twee sets spelen voor plaats in tweede ronde

Dominic Thiem (ATP 3) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van de US Open. De 26-jarige Oostenrijker, het tweede reekshoofd, leidde na de eerste twee sets (7-6 (8/6) en 6-3) toen zijn tegenstander, de Spanjaard Jaume Munar (ATP 105), opgaf met een blessure.

Thiem treft in de tweede ronde de Indiër Sumit Nagal (ATP 124). Die nam eerder dinsdag in vier sets (6-1, 6-3, 3-6 en 6-1) de maat van de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 129).

Thiem is door de afwezigheid van Rafael Nadal (ATP 2) en Roger Federer (ATP 4) één van de belangrijkste outsiders voor de eindzege in New York. Zijn beste prestatie op de US Open was een plaats in de kwartfinales in 2018. Vorig jaar sneuvelde hij in de eerste ronde. In januari verloor Thiem nog de finale van de Australian Open van Novak Djokovic (ATP 1).