Een urban explorer heeft beelden geschoten in de verlaten fotodrukkerij Elka Color in Bilzen. “Er liggen daar nog minstens 10.000 foto’s,” meldt de urbexer op Facebook, poserend naast stapels portretten.

Urban exploring is het binnendringen van verlaten gebouwen of terreinen om er foto’s te nemen. Jan van der Kraan (21) uit Sittard is zo’n fervente urbexer. Hij geraakte eerder in de woning van Marc Dutroux ...