Voor 1.000 euro aan materiaal gestolen bij KSA Zelem

Halen -

In de lokalen van de KSA van Zelem (Halen) is heel wat spel-, knutsel- en kampmateriaal gestolen. “In een eerste schatting ramen we het verlies op 1.000 euro”, zeggen Iben Reynders en Inez Timmermans van de hoofdleiding van de jeugdbeweging. Die doet nu een oproep naar iedereen die spullen kan schenken.