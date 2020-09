Inbraak in school Zoutleeuw

Zoutleeuw -

In de Stationsstraat is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in de voetbalkantine van De Rode Duivels. Uit de kassa is 200 euro gestolen. De daders hebben ook de spaarpot gestolen waarin de supporters geld kunnen deponeren voor de aanleg van een kunstgrasveld. Bij de inbraak is er ook heel wat schade aangericht doordat er meerdere deuren werden ingebeukt.