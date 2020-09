Diest -

De recherche van politie Demerdal is op zoek naar de daders van inbraken in vier bestelwagens. Uit de voertuigen werden allerhande werkmaterialen gestolen. De omvang van de buit is vrij aanzienlijk. De daders kiezen vooral bestelwagens van zelfstandige ondernemers uit. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders die recent ook toesloegen in Aarschot.