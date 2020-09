Bijkomende glasbollen en infocampagne om afvalbelt te voorkomen

Hoeselt - Raadslid Eddy Vandecaetsbeeck (Wij Hoeselt) kloeg op de laatste gemeenteraad aan dat er al maandenlang problemen zijn met zwerfvuil rond de glasbollen. “Hier moet toch iets aan te doen zijn”.

Schepen van milieu Bert Vertessen (N-VA-Nieuw) antwoordde “dat een bijkomende ophaalronde door Limburg.Net niet mogelijk is. Wel zullen er bijkomende bollen geplaatst worden in de Bruiloftsstraat en aan gemeenschapscentrum Ter Kommen. Vanaf oktober start een preventieve actie. We zullen aan elke glasbollenlocatie ook infoborden hangen die verwijzen naar het containerpark of bollen die in de deelgemeenten staan. Daar zijn de glascontainers nooit overvol”.

“We denken ook aan infoborden om de mensen te verwijzen naar het containerpark en ook eventueel naar deelgemeenten. Daar zijn de glasbollen nooit overladen. We zullen ook melden dat wie zomaar glas zet naast de bollen zich bezondigt aan sluikstorten en een zware GAS-boete riskeert. Hierover zal ook een artikel verschijnen in Hoeselt MagGezien”.