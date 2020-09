Vanaf vrijdagavond 4 september tot zaterdagochtend 5 september, wordt de oprit in Beringen van de E313 richting Hasselt afgesloten voor asfaltwerken. Er loopt een omleiding via complex 25a Tessenderlo.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt deze zomer de snelweg E313 vanaf het complex Beringen in de richting van Antwerpen over een afstand van ongeveer 2,3 kilometer, in beide rijrichtingen. ...