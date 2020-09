De doodstrijd van Josef Chovanec van minuut tot minuut

Vijf inspecteurs stormden om 4.31 uur de cel binnen waar de Slovaakse ondernemer Jozef Chovanec (38) opgesloten zat. De beelden van wat daarna gebeurde, worden al dagenlang tot in het parlement besproken. Uit de verhoren van de betrokken inspecteurs door het Comité P blijkt dat ze geen idee hadden hoe ze moesten omgaan met een man met psychische problemen.

“Hij had een lege blik in zijn ogen, alsof hij buiten zichzelf was. Heel vreemd. ...