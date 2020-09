Deceuninck - Quick-Step aan het feest in ploegentijdrit Settimana Coppi e Bartali

Deceuninck - Quick-Step heeft dinsdag het tweede deel van de openingsdag van de Italiaanse Settimana Coppi e Bartali (cat. 2.1) gewonnen, een ploegentijdrit van 13,3 kilometer. Hun Deen Mikkel Frolich Honoré is de nieuwe leider van het klassement.

Twee Belgen mochten bij Deceuninck - Quick-Step meevieren: Pieter Serry en Mauri Vansevenant, die waren gestart samen met de Portugees Joao Almeida, de Italiaan Andrea Bagioli, de Brit James Knox en Honoré. Dat jonge zestal legde de 13,3 km in de straten van Gatteo af in 14:32, en deed daarmee acht seconden sneller dan hun eerste achtervolgers, het Britse Ineos Grenadiers. Het Duitse Bora-Hansgrohe finishte als derde op 0:11.

De 23-jarige Honoré neemt in het algemene klassement de leiderstrui over van de Nederlander Olav Kooij (Team Jumbo-Visma), die eerder op de dag in een massasprint de korte ochtendetappe had gewonnen. De Settimana Coppi e Bartali eindigt vrijdag.