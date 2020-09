Elise Mertens op een drafje naar de tweede ronde van de US Open

Elise Mertens (WTA 18) heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De 24-jarige Limburgse rekende in New York na één uur en 28 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-2) af met de Duitse Laura Siegemund (WTA 64). De Belgische nummer één treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Claire Liu (WTA 238) en de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 82).

LEES OOK. David Goffin naar tweede ronde op de US Open: “Prima resultaat tegen lastige tegenstandander”

Het is voor Mertens haar vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales. In het dubbelspel pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de eindzege. Ook dit jaar neemt het duo deel in het dubbelspel.

Naast Mertens komen ook Kim Clijsters (geen ranking), Ysaline Bonaventure (WTA 121) en Yanina Wickmayer (WTA 146) dinsdag in actie op de US Open. Clijsters treft de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 29), Bonaventure ontmoet de Chinese Shuai Zhang (WTA 38) en Wickmayer speelt tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4), in januari nog winnares van de Australian Open.

Maandag kwamen vier Belgen al op de eerste dag van de US Open in actie. David Goffin (ATP 10) en Kirsten Flipkens (WTA 72) plaatsten zich voor de tweede ronde. Goffin versloeg de Amerikaan Reilly Opelka (WTA 35) in vier sets. Flipkens haalde het in twee sets van de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48).

Greet Minnen (WTA 107) en Alison Van Uytvanck (WTA 60) verloren hun eerste ronde. Minnen, een debutante, moest in twee sets de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19). Van Uytvanck ging in drie sets onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74).