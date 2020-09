Het ziet ernaar uit dat Jackson Muleka volgend weekend eindelijk in Luik neerstrijkt. Standard legde de 20-jarige Congolese aanvaller van TP Mazembe op 12 augustus al onder contract.

Visumproblemen en de gezondheidstoestand in Congo, vanwege de coronaproblematiek, zorgden voor vertraging in de overgang naar ons land. Nu zit er toch schot in ...