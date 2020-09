Eerste werkdag van gouverneur Jos Lantmeeters

Genk / Hasselt - “Mijn deur staat altijd open, voor mijn medewerkers en voor àlle Limburgers”. Dat heeft gouverneur Jos Lantmeeters gezegd op zijn eerste werkdag.

Lantmeeters wil meer dynamiek zien in onze provincie en in het provinciehuis, dat door de onzekerheid over het voortbestaan, de laatste jaren wat was ingedommeld. De nieuwe gouverneur blijft in Genk wonen en breekt met de traditie om te verhuizen naar de ambtswoning in het centrum van Hasselt. Het is daar in Genk dat we met de gouverneur afspraken, vanochtend, aan de ontbijttafel.