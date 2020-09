Tijdens deze coronacrisis hebben investeerders hun rendement gezocht in vastgoed. En niet zozeer in appartementen. Opvallend veel huizen met tuin zijn verkocht. Kolmont, een grote speler in Limburg, ziet een verdubbeling van het aantal potentiële kopers voor huizen in mei ten opzichte van april. En de investeerders die dus in vastgoed een alternatief vinden voor de zwakke beurs, vinden ook huurders. Steeds meer Limburgers in het huursegment willen een eigen stekje mét tuin.