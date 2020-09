Reconstructie van fatale aanrijding in Waterstraat in Lanaken

Lanaken -

In de Waterstraat in Lanaken is dinsdagnamiddag rond 17 uur een reconstructie gehouden van het dodelijk verkeersongeval een dag eerder. Daarbij werd een fietsster gegrepen door een vrachtwagen. De moeder fietste met haar kind achterop. De vrouw overleefde de klap niet, haar dochtertje van acht is gewond.