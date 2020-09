Servische tegenstander voor Standard als het tweede voorronde Europa League overleeft

In Nyon werd er vandaag geloot voor de play-offs in de Champions League. AA Gent wist al dat het in de 3e voorronde tegen Rapid Wenen uitkomt, nu weten de Buffalo’s ook waar ze in de mogelijke laatste voorronde aan toe zijn: Dinamo Kiev of AZ. In de voorrondes van de Europa League kennen ook Charleroi en Standard hun tegenstanders.