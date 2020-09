Brad Pitts nieuwe vriendin heeft een echtgenoot

Vorige week raakte bekend dat Brad Pitt (56) opnieuw van straat is. Nu blijkt dat zijn nieuwe vriendin - het Duitse model Nicole Poturalski - dat al langer is. Ze is namelijk al acht jaar getrouwd en heeft een zoontje, meldt showbizzsite Page Six.

Poturalski werd afgelopen weekend gespot met de 29 jaar oudere Pitt op een Franse luchthaven. De twee zijn op vakantie in het zuiden van Frankrijk, in Chateau Miraval. Dat is een wijndomein dat Pitt samen met zijn ex-vrouw Angelina Jolie kocht.

Aanvankelijk was heel weinig bekend over het privéleven van de Duitse schone, die een contract heeft bij modellenbureau Next Management in Los Angeles. Page Six dook echter in het leven van Poturalski en ontdekte dat ze al een tijdje getrouwd is met de Duitse restaurantuitbater Roland Mary. Het koppel heeft samen een zoon, maar zou er een open ­relatie op nahouden.

Pitt en Poturalski zouden mekaar ontmoet hebben in een van Mary’s restaurants.