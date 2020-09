Juf Femke staat op haar veertigste voor het eerst voor de klas

Diepenbeek -

Het is niet enkel de eerste schooldag voor duizenden Limburgse kinderen, maar ook voor heel wat pas afgestudeerde leerkrachten. Een opmerkelijk verhaal is dat van Femke Naegels uit Diepenbeek. Ze staat namelijk op haar veertigste voor het eerst voor de klas, nadat ze vijf jaar geleden besloot om na twintig jaar het bedrijfsleven vaarwel te zeggen. Na enkele jaren avondonderwijs aan hogeschool PXL studeerde ze in juni af en gaat ze aan de slag als leerkracht in het zesde leerjaar van Park van Genk in Houthalen-Oost.