Onderwijsspecialist Tom Cox: “Welzijn van leerlingen en leerkrachten is topprioriteit voor ons”

Hasselt -

Een bijzondere één september vandaag: het schooljaar start met veel beperkingen en veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus en dat is een hele aanpassing voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Hoe haalbaar is het voor de scholen om aan de coronarichtlijnen te voldoen? En heeft de coronacrisis geleid tot blijvende veranderingen in het onderwijs? Hierover aan het woord, Tom Cox, onderwijsspecialist en coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Quintinus, met 7.000 leerlingen in Hasselt en Zonhoven de grootste scholengemeenschap in Limburg.