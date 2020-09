Bloemen en kaarsjes voor verongelukte moeder Nathalie: “Ze was goudgoed voor haar dochtertje Alessia”

Buren hebben bloemen en kaarsjes geplaatst aan het huis van de verongelukte moeder Nathalie Timmermans (40). In haar eigen straat werd ze maandag gegrepen door een vrachtwagen, haar dochtertje van acht zat achterop. Het meisje overleefde het ongeval. Nathalie was een alleenstaande moeder. “Een drama”, zegt broer Karel Timmermans met gebroken stem, “want hoe moet het nu met haar dochtertje Alessia verder?”

Karel en Nathalie waren de enige kinderen in het gezin Timmermans. Vader werkte tot aan de sluiting eind 2014 in de Ford-fabriek in Genk en was daarbuiten met zijn gezin actief in de kermiswereld. Tien ...