Politiechef veroordeelt racistische Facebookgroep van agenten: “Stop ermee of bol het af”

“Als je echt meent wat er gepost is, bol het af bij de politie.” Dat zei Marc De Mesmaeker dinsdag tijdens een hoorzitting in de speciale Kamercommissie over de zaak-Chovanec. De Commissaris-generaal van de federale politie veroordeelt zo de racistische uitspraken van (ex-)agenten in een besloten Facebookgroep.