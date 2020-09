De rode loper werd uitgerold bij GoBiLijn

Bilzen - Bij Kleuter- en basisschool GoBiLijn in Bilzen werden de leerlingen feestelijk onthaald op de eerste schooldag.

De juffen waren dinsdag al vroeg in de weer met het ophangen van de ballonnen en het uitrollen van de rode loper. Voor de kleuters werd het een spannende dag. Bij de leerlingen van het lager onderwijs was het vooral een blij weerzien. “De leerlingen van het vierde leerjaar maakten kennis met de diverse leuke spel- en werkvormen. Vandaag eindigen ze hun dag met een liedje in het Frans dat ze thuis voor hun ouders kunnen zingen”, legt directeur Tilly Cops uit. Er werd ook in openlucht flink wat opdrachten uitgevoerd, waaronder een spannende ‘escaperoom’. (JoGe)

Johnny Geurts